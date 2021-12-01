29 gol atıp, kalesinde 11 gol gören Trabzonspor , her iki istatistikte ligin en başarılı takımı konumunda. Bordo-Mavili takımda, Bakasetas ve Nwakaeme ön plana çıksa da tüm hücum oyuncularının skora katkı vermesi dikkat çekiyor. Bir süredir sakat olan Bakasetas, buna rağmen 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Nwakaeme ise 5 gol atıp, 5 asist yaptı. Cornelius, her ne kadar tüm maçlarda 11’de olmasa da kritik anlarda sahneye çıkıp, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi. Abdülkadir Ömür ise 3 haftadır rakip fileleri havalandırıyor ve takımını sırtlıyor.

Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden Djaniny, 4 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlarken, Marek Hamsik 3 asistle ön plana çıktı, 1 gol attı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho da oynadığı periyotta 2 gol, 1 asistlik performans çizdi.