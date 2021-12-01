MENÜ

Trabzonspor'da golcü çok!

14 haftada 29 kez rakip fileleri havalandıran ve bu alanda da zirvede yer alan Trabzonspor’da, tüm hücum oyuncuları skora katkı veriyor. İşte detaylar...

01 Aralık 2021, Çarşamba 08:40 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da golcü çok!

29 gol atıp, kalesinde 11 gol gören Trabzonspor , her iki istatistikte ligin en başarılı takımı konumunda. Bordo-Mavili takımda, Bakasetas ve Nwakaeme ön plana çıksa da tüm hücum oyuncularının skora katkı vermesi dikkat çekiyor. Bir süredir sakat olan Bakasetas, buna rağmen 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Nwakaeme ise 5 gol atıp, 5 asist yaptı. Cornelius, her ne kadar tüm maçlarda 11’de olmasa da kritik anlarda sahneye çıkıp, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi. Abdülkadir Ömür ise 3 haftadır rakip fileleri havalandırıyor ve takımını sırtlıyor.

Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden Djaniny, 4 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlarken, Marek Hamsik 3 asistle ön plana çıktı, 1 gol attı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho da oynadığı periyotta 2 gol, 1 asistlik performans çizdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...