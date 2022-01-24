Daha önce Edin Visca’yı oynatabilmek adına mecburi olarak Edgar ile yollarını ayıran Trabzonspor , Afrika Kupası’nda boy gösteren Kouassi’nin gelişiyle mecburi olarak bir oyuncusuyla daha yollarını ayıracak.

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Gervinho ile görüşmelerini hızlandıran Trabzonspor oyuncu için önümüzdeki 2 yılı da kapsayan yeni bir kontrat hazırlıyor.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Gervinho ile mecburi olarak yollarını ayırmak durumunda kalacak olan Trabzonspor sezonun bitimiyle birlikte Gervinho ile yeniden yoluna devam edecek.

Trabzonspor'un ve Gervinho'nun avukatlarının görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında.

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