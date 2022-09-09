Edin Visca’nın şanssız sakatlığı sonrası kanat bölgesini güçlendirmek için düğmeye basan Trabzonspor , Georgios Masouras defterini yeniden açmıştı. Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen Yunan yıldız konusunda Olympiakos’la görüşen Bordo Mavililer, pazarlıklarda önemli mesafe katetmesine rağmen zaman daraldığı için son noktayı koyamadı. Ve bu transfer devre arasına kaldı.

Trabzonspor, Ocak ayından Masouras için tekrar görüşme yapacak. Olympiakos ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, önümüzdeki dönemde kariyerine Trabzonspor’da devam etmeye sıcak bakıyor. Masouras’ın bu kararında Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşları Bakasetas ve Siopis’in Trabzonspor formasını giymesi kilit rol oynarken, Olympiakos’un satışla alakalı katı tavrı, anlaşma zemininin oluşmasını engellemişti.

Dovby ktakibi sürecek

Artem Dovbyk konusunda yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Trabzonspor, sezon sonuna kadar Ukraynalı yıldızı yakından takip edecek. Abdullah Avcı’nın çok beğendiği 25 yaşındakiforvetiçin transferin son haftasında 5 milyon Euro’yu gözden çıkartan Trabzonspor, oyuncuyla anlaşmasına rağmen Dnipro kulübünün başkanını birtürlü ikna edememişti. Avrupa’dan da talipleri bulunan Dovbyk konusunda Ocak ayında veya sezon sonuna doğru tekrar teklif sunulması planlanıyor. Ukrayna Milli Takımı’nın da formasını terleten 1.89boyundaki dev santrfor, kariyeri boyunca çıktığı 136 resmi maçta 48gol atarken, 10 asist yaptı.







