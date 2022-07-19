Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Trabzonspor , öncelikle stoper transferini hızlıca bitirmek amacında. Şu ana kadar kadrosuna 5 takviye gerçekleştiren BordoMavililer, geniş bir liste üzerinden görüşmeleri sürdürüyor. Bordo-Mavililer, geleceğe dönük planlar da yapıyor.

Öncelik istendi

Bu doğrultuda radardaki oyunculardan biri; Nemanja Jovic... Partizan forması giyen 2002 doğumlu kanat, geçen sezon çıktığı 48 resmi maçta 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Diabate’yi Sırbistan ekibine gönderen ve transferde kolaylık sağlayan Trabzonspor, Jovic’in gelecek dönemdeki olası satışı durumunda öncelik istedi.

Yerli kanat Doğuhan

Gündemdeki bir başka kanat oyuncusu: Doğuhan Aral Şimşir. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fırtına’nın kapısından dönen 20 yaşındaki Doğuhan, her iki kenarda da görev yapıyor. Midtjylland ile 2027’ye kadar kontratı olan Doğuhan, Türkiye U21 Milli Takımı’nda forma giyiyor. Yerli statüsünde bulunan genç yıldız için harekete geçilmesi bekleniyor.

Kontenjana bağlı

Stoper transferinde ise öncelik tecrübeli isimlere verilmesine rağmen, Norveç Ligi’nde forma giyen 22 yaşındaki Igoh Ogbu’nun uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Lillestrom’de oynayan Nijeryalı savunmacı, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 gollük de skor katkısı sağladı. Kontenjanda yer açılırsa, Trabzonspor’un Ogbu’yu transfer edebileceği öğrenildi.