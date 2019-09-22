Trabzonspor’da yönetim harekete geçti, alt yapıdan yetişen oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için düğmeye basıldı. İlk adımı Cuma günü kaleci Uğurcan Çakır ile sözleşme yenileyerek atan Karadeniz ekibi 4 oyuncuyla daha görüşme kararı aldı.

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları; Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ile Abdurrahim Dursun ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

Hedef 2025 olacak

İki sezondur A Takım’da olan ve buldukları şansı iyi değerlendiren stoper Hüseyin Türkmen’in sözleşmesi 2022’de, ön libero Abdulükadir Parmak’ın mukavelesi ise sezon sonunda bitiyor. Üçüncü kaleci durumundaki Arda Akbulut da sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden. Sol bek Abdurrahim Dursun’un anlaşması da 2021’e kadar.

Bordo-Mavili yönetim, Uğurcan Çakır’da olduğu gibi 4 ismin mukavelelerini de 2025’e kadar uzatmayı düşünüyor.

En yükseği Parmak’a...

Yönetim sadece oyuncuların sözleşmelerini uzatmakla kalmayacak, 4 ismin ücretlerinde de iyileştirme yapacak.

Devre arasında yapılan iyileştirme ile ücreti 500 bin liraya çıkarılan Hüseyin Türkmen’e yeni anlaşmayla yıllık 2 milyon lira ödeneceği öğrenildi. Abdulkadir Parmak’a ise 2.5 milyon lira verileceği bildirildi. Henüz oynama şansı bulamayan Arda Akbulut ile Abdurrahim Dursun’un yıllık kazançlarının da 250 bin lira olacağı öğrenildi.

Fırtına’da sözleşmesi uzatılan kaleci Uğurcan’ın yıllık ücreti 3.5 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Abdurrahim Dursun

Sol bek oyuncusu, mevkisinde ligin en skorer ismi olan Philip Novak’la forma rekabetinde.

Abdulkadir Parmak

Obi Mikel gibi bir yıldız ile forma rekabetine giren Abdulkadir, ligde 3’ü ilk 11 olmak üzere 4, Avrupa’da ise tamamı 11’de 4 maça çıktı.

Arda Akbulut

1 Ocak 2001 doğumlu Arda Akbulut, geçen yıl 3-1 kaybedilen Galatasaray maçında kaledeydi. bu sezon kadroya giremedi.

Hüseyin Türkmen

Genç stoper Trabzon’un bu sezon oynadığı 8 resmi maçın 6’sında oynadı, 5’inde 11’de sahaya çıktı.