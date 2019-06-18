Bordo-Mavililer’de gençlik operasyonu devam ediyor... Geride bıraktığımız sezonda takımın yaş ortalamasını 25.8’e düşüren ve alt yapısından çıkardığı isimlerle başarıya koşan Fırtına’da felsefe değişmeyecek.

Karadeniz devi, yine genç, mücadeleci ve başarıya aç isimlerle hedeflerine yürümeye çalışacak. İbanez (30) ve Olcay’la (32) yollarını ayıran, Rodallega’yla (33) da devam etmemesi muhtemel olan Trabzonspor’un yeni sezonda yaş ortalaması bir hayli düşecek. Kadrosunu da gençlerle güçlendirmeyi planlayan Fırtına’nın işte son transfer raporu...

Yusuf açıklamayı bekliyor

Uzun zamandır gündemde olan Yusuf Sarı artık açıklanmak üzere... Karadeniz temsilcisi, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşma noktasına geldi. Genç futbolcu ile haftalar öncesinden el sıkışan Trabzonspor’un bu hafta içerisinde Yusuf’u da resmi olarak renklerine bağladığını duyurması bekleniyor.

Son isim Ahmet Canbaz

Geniş bir transfer listesi bulunan Karadeniz ekibinde öne çıkan son isim ise Ahmet Canbaz oldu. Alman ekibi Werder Bremen’in ikinci takımında görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, oyuncu izleme ekibinden geçer not aldı. Ünal Karaman’ın da onay verdiği Ahmet için en kısa zamanda harekete geçilmesi bekleniyor.

Fıratcan resmen açıklandı

Trabzonspor, transfer döneminin resmen başlamasıyla ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer, Eskişehirpor'dan ayrılan Fıratcan Üzüm'ü bedavaya transfer etti.

Emircan'da kritik hafta

Ümraniyespor formasıyla bu sezon 9 gol ve 5 asistlik bir oyun ortaya koyan Emircan Altıntaş’ın ismi Karadeniz devinin transfer listesinin en üst sırasında yazıyor. Orta sahadaki rotasyonu artırmak isteyen Fırtına, aslen Trabzonlu olan 23 yaşındaki oyuncu için bu hafta resmi temaslara başlayacak. Emircan’ın transfere sıcak bakması, görüşmelerde koz olarak kullanılacak.

Yaş ortalaması 23

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi gençleri de takımda tutacağını açıklayan Bordo-Mavililer’de yaş ortalaması daha da düşecek. Takımdan ayrılacak oyuncular ve yerlerine gelecek genç isimlerle ortalamanın 23’e kadar gerilemesi bekleniyor.