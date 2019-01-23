Transfer yasağının kaldırılmaması nedeniyle kadroya takviye yapamayan ve bunun yanı sıra futbolcularından gelen sakatlık haberleri ile sarsılan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ilk 11’i oluşturmakta zorluk çekiyor.

Sezonu kapatan Onazi ve en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Pereira, bu akşam oynanacak Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Sosa ile Rodallega’nın da kritik sınavda görev yapması beklenmiyor. Öte yandan İranlı oyuncular Hosseini ile Amiri de ülkeleri ile birlikte Asya Kupası’nda mücadele etmesi nedeniyle kadroda yer almıyor.

Rotasyon yapamayacak

Henüz 3 gün önce lig maçı oynamalarına rağmen rotasyon şansı kalmayan Karaman ise Balıkesir karşısında genç oyuncularına şans vermeye hazırlanıyor.

Genç hocanın, Uğurcan, Hüseyin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra orta sahada Murat Cem Akpınar’ı ve kanatta da Abdülkadir Parmak’ı sahaya sürmesi bekleniyor.