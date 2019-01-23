Trabzonspor'da gençlere gün doğdu
Trabzonspor'da sakatların fazlalığı nedeniyle İlk 11 oluşturmakta zorlanan Ünal Karaman, bu akşam genç oyuncularına şans tanıyacak. Başarılı çalıştırıcı, Uğurcan, Hüseyin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür’le birlikte Murat Cem Akpınar ile Abdülkadir Parmak’ı da sahaya sürecek.
Transfer yasağının kaldırılmaması nedeniyle kadroya takviye yapamayan ve bunun yanı sıra futbolcularından gelen sakatlık haberleri ile sarsılan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ilk 11’i oluşturmakta zorluk çekiyor.
Sezonu kapatan Onazi ve en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Pereira, bu akşam oynanacak Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek.
Tedavilerine devam edilen Sosa ile Rodallega’nın da kritik sınavda görev yapması beklenmiyor. Öte yandan İranlı oyuncular Hosseini ile Amiri de ülkeleri ile birlikte Asya Kupası’nda mücadele etmesi nedeniyle kadroda yer almıyor.
Rotasyon yapamayacak
Henüz 3 gün önce lig maçı oynamalarına rağmen rotasyon şansı kalmayan Karaman ise Balıkesir karşısında genç oyuncularına şans vermeye hazırlanıyor.
Genç hocanın, Uğurcan, Hüseyin, Yusuf ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra orta sahada Murat Cem Akpınar’ı ve kanatta da Abdülkadir Parmak’ı sahaya sürmesi bekleniyor.