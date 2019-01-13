Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor devre arası kampını Antalya ’da tamamladı. 3 Ocak’ta kampa giren Bordo-Mavililer’in kampı dün itibari ile sona erdi.

Önceki kampların aksine bu kampın verimli geçtiğini söyleyemeyiz. Sadece futbolcular idman eksiklerini tamamladılar gibi göründü.

Uğurcan ve Hüseyin hariç

Antalya kampına gelirken altyapıdan 9 tane oyuncu davet edildi. Herkesin merakla beklediği “Acaba hangi oyuncu çıkacak?” sorusu da cevabını buldu.

Altyapıdan şuan için A takımda direkt oynayabilecek ve A takım için katkı sağlayacak dediğimiz oyuncu yok. Mevcut oynayan kaleci Uğurcan ve stoper Hüseyin haricinde bunu söylüyorum.

Orta saha problemi

“Bu takım için hep mi karamsarsınız?” diyecek olursanız, değilim. İlk yarıdan farklı olmaz. İlk yarıdaki puanları yine toplar Bordo- Mavililer. Ama Sosa’sız, Onazi’siz bu takım sıkıntı yaşayacak gibi duruyor.

Asya Kupası’ndaki Hosseini ve Amiri’nin de yoklukları ilk haftalarda kesinlikle aranacak.

Kaleciler öne çıktı

Kampta öne çıkan taraf ise kaleciler oldu. Uğurcan, Arda, Bahadır ve Muzaffer kaleci antrenörü Metin Aktaş eşliğinde çok iyi bir çalışma dönemi geçirdi.

İkinci yarıda kalede büyük rekabet olacak. Uğurcan kaleyi bırakmaz ama Bahadır da onu epey bir zorlar.

Abdülkadir yine iyi

Trabzonspor’un her kampında öne çıkan yıldız oyuncuları olurdu. Örneğin sezon başı kampında Hüseyin Türkmen, Rodallega ve Murat Cem gibi isimler ön plana çıkmışlardı.

Antalya kampında ise aman aman ön plana çıkan isim kim diye cevap verecek olursak; biraz Abdülkadir Ömür, biraz da Ekuban diyebiliriz.

Yönetim başarmalı...

En önemli konu ise transfer yasağı. Bu takımın ne yapıp edip transfer yasağını kaldırması ve en az 2- 3 oyuncuyu kadrosuna katması lazım. Çünkü hemen 2 genç çıkartıp, tam verim almak mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir takım yok.

Transfer derken büyük paralara yıldız oyuncu değil. Takıma katkı sağlayabilecek maliyeti düşük oyuncular alınmalı.

Burak, Onur ve giderse Kucka’nın satışından elde edilecek gelirin belli bir bölümü transfere harcanabilir.

Hoca biraz tedirgin

Bu arada ben bu kampta teknik direktör Ünal Karaman’ı da tedirgin gördüm. Her ne kadar mali tabloyu düşünse de ve altyapıdan hemen yeni oyuncular çıkartıp oynatmanın mümkün olmadığını bilse de, bunu çok belli etmemeye çalışıyor.

Oyuncuları için “Hepsi iyi niyetli ve yeterli” diyerek, babacan tavrını gösteriyor. Ama şu bir gerçek, o da başarılı olmak istiyor.

Başarılı olmak için de geniş kadro şart. Ama mütevazi davranıp bunu dillendiremiyor.

En göze batan Ekuban

Aslında iki isim var; Ekuban ve Abdülkadir Ömür. Ancak Ekuban ilk hazırlık maçında attığı 2 golle biraz daha göze battı. En azından forvette sorun yaşanmayacağını kanıtladı.

Hayal kırıklığı Luis Ibanez

Sol bek Luis İbanez, Antalya kampında aslında ne iyi ne kötüydü. Ancak yıllık 6.5 milyon TL’yi bulan maliyeti göz önünde bulundurulduğunda neden hâlâ takımda tutulduğunu anlamak güç. Çünkü saha içinde bir katkısı yok.

En isteklisi Jose Sosa

Sakatlığına rağmen istese Antalya kampına gelmezdi. Kaptanlık sorumluluğunu yerine getirip takımı ile beraber oldu.

Çoğu antrenmana gelip takımı izledi. Tedavisini sürdürdü. Bu takımın ona çok ihtiyacı var.

SERKAN HACIOĞLU