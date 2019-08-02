Trabzonspor'da geçen sene başlayan 'öze dönüş' politikası, bu sezon da gençlik aşısı ile devam etti.

Fırtına altyapıdan çıkardığı isimlerin yanı sıra tam 11 genç futbolcuyu renklerine bağladı. Büyük umutlarla Karadeniz ekibine gelen ve A takıma yükselen gelecek vaadeden bu oyunculardan birkaçı kampta gösterdikleri performanslarla göze giremedi. Teknik direktör Ünal Karaman da kadrodaki şişkinliği azaltmak adına bu öğrencilerinin üstünü çizdi.

Alt lig ekipleri...

Bu isimlerin de Erce transferi sonrasında 3. kaleci konumuna düşen Arda Akbulut, altyapıdan A takıma çıkan Koray Kılınç ve Kerem Baykuş başta olmak üzere yeni transfer Nemanja Andjusic olduğu kaydedildi.

Öte yandan geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezon öncesinde de ön plana çıkamayan Murat Cem Akpınar’ın da bu listede isminin yazdığı kaydedildi.

U21 Ligi’nin kaldırılması nedeniyle de bu oyuncuların alt lig ekiplerine kiralanacağı öğrenildi.