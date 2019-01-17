Trabzonspor'da yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle uygulanan öze dönüş politikası en çok gençlere yaradı... Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün ardından ilk 11’e Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen eklendi. 4 futbolcunun iyi performansı altyapıdaki gençlere de şans oldu.

Teknik direktör Ünal Karaman, devre arasındaki Antalya kampına bu isimlerin haricinde tam 15 altyapı oyuncusunu götürdü. Karaman, burada genç öğrencileriyle özel olarak ilgilendi ve performanslarını yakından takip etti.

Göze giremeyenler...

Genç hoca, A takıma yükselmek adına kendilerini göstermeye çalışan altyapı oyuncuları hakkındaki raporunu da hazırladı. Karaman’ın, A takımda kalmasını istediği oyuncuları bu hafta açıklayacağı öğrenildi.

Başarılı hocanın gözüne giremeyen futbolcuların ise daha fazla süre bulmaları adına pilot takım olan ve 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon’a kiralanması bekleniyor.