Sezon başından bu yana sıkışık maç trafiği ile mücadele eden ve kısıtlı kadrosu ile zaman zaman rotasyonda sorun yaşayan Trabzonspor, Avrupa Ligi’ne havlu atılmasının ardından lige yoğunlaştı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe ile kozlarını paylaşacak olan Fırtına’da teknik direktör Ünal Karaman, as oyuncularını bu maçta dinlendirmeyi planlıyor. Avrupa’da son oynanan Krasnodar maçında olduğu gibi yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile Getafe karşısına çıkacak olan Bordo-Mavililer, yıldız isimlerini ise Galatasaray maçına saklıyor.

Ekuban 2 buçuk ay sonra

Haftanın en önemli maçında pazar günü Sarı- Kırmızılılar ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, fizik olarak tam hazır olmayan Daniel Sturridge ve 2 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban’dan iyi haber geldi. 3 maçtır forma giyemeyen Sturridge’in dev karşılaşmaya 11’de başlaması beklenirken, Ganalı forvet Ekuban’ın da uzun bir aradan sonra kulübede olacağı tahmin ediliyor.