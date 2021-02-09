Trabzonspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise 5’e 2 pas, dar alan ve dayanıklılık uygulamaları üzerinde durdu.

İdman, çift kale grup antrenmanının ardından sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo mavili futbolcular, Gaziantep maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.