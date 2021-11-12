Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, 5’e 2 ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.