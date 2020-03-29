Sezon başında Arjantin’in Estudiantes kulübünden transfer edilen Gaston Campi’nin uyum süreci yaklaşık 2 ayı bulmuştu. Fizik olarak da istenen seviyeye gelmesi bir hayli zaman alan başarılı stoper, ikinci yarıda ise takımın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak lige verilen bu aranın Campi’yi olumsuz etkilemesinden korkuluyor.

Teknik heyet Campi’ye günlük özel program verirken, haftalık olarak 28 yaşındaki oyuncuya idman çizelgesi iletilecek. Aynı zamanda Campi’nin bireysel saha çalışmaları için de gün aşırı tesislere çağrıldığı öğrenildi.