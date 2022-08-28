Trabzonspor ile Galatasaray bugün 21.45'te kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk dev maçı öncesinde Fırtına'da çok ciddi eksikler bulunuyordu. Edin Visca ile Marek Hamsik'in sakatlıkları nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'a karşı forma giyemeyeceği çok önceden belliydi.

Dün, Karadeniz ekibi, Uğurcan Çakır'dan kötü haberi aldı. İki haftadır iğnelerle oynayan milli file bekçisinin sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edilmişti. Tecrübeli eldivenin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray mücadelesine saatler kala iki yıldızdan da Fırtına'ya kötü haber geldi.

Anastosias Bakasetas ile Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.