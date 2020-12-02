Daha önce A Takım için düşünülen sahalar ve tesisler yönetim tarafından tamamen altyapıya tahsis edildi. 6 bin 655 metrekare alana kurulu tesislerde, 108 yataklı sporcu odaları, restoran, kafeterya, konferans salonu, toplantı odası, antrenör odaları, vsalonları, fitness salonu, eğitim sınıfları ve sağlık merkezi gibi altyapı sporcularının kullanabileceği tüm olanaklar sunulacak. %80'i sponsorlardan Yüzde 80'i sponsorlar yüzde 20'si ise kulüp tarafından karşılanan yeni altyapı tesisleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan A Takımın tesislerinden bile modern olacak. İnşaat çalışmalarının sürdüğü tesislerin 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girmesi hedefleniyor.