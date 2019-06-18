Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da rota forvet bölgesine çevrildi. Hugo Rodallega ile artık yol ayrımında olan Fırtına, santrfor arayışlarına başladı. Karadeniz temsilcisi ilk aday olarak ise daha önce de adı Trabzonspor ile anılan tanıdık bir isme yöneldi: Tyler Boyd...

Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olan ve 6 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Amerikalı oyuncu için maliyet araştırmasına başlandı.

Türkiye’yi istiyor

Karadeniz ekibi, Boyd’u önce bonservisi ile almaya çalışacak ancak şartların oluşmaması durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Türkiye’de devam etmek istemesi ve Fırtına’ya yeşil ışık yakması transferin önünü açıyor.