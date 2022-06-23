Koita ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor , Enis Destan, Batuhan Kör gibi genç oyuncuları da kiralık göndermeyi planlıyor. Bordo-Mavililer hücum hattına mutlaka takviye yapacak. Bu doğrultuda iç piyasadan iki isim öne çıkıyor: Umut Bozok ve Haji Wright. Süper Lig ’e damga vuran yıldızlardan Umut Bozok (20) gol kralı oldu. ABD’li Wright ise Antalyaspor formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Trabzonspor Yönetimi her iki oyuncuyla da kurulan temaslarda önemli mesafe aldı.

Wright’ın tercihi Trabzon

Antalyaspor’la kiralık sözleşmesi biten 24 yaşındaki Wrihgt, Bordo-Mavili formayı giymeyi çok istiyor. Oyuncu cephesiyle herhangi bir pürüz bulunmuyor. Bonservis konusunda ise Sönderjyske Kulübü’yle pazarlıklar sürüyor. Konuşulan rakam; 1.5-2 milyon Euro civarında... Antalyaspor’un yanı sıra Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin de gündeminde yer alan Haji Wright, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Fırtına’ya daha yakın.

Umut’ta ufak pürüzler

Umut Bozok konusunda kulübü Lorient sıkıntı yaratmıyor, 26 yaşındaki yıldız ikna edilmeye çalışılıyor. Ücret görüşmeleri devam ederken, taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın iki oyuncu arasında yapacağı kesin tercihe göre, süreç netleşecek. Ancak yerli olması sebebiyle Umut Bozok bir adım önde gözüküyor. Bordo-Mavililer, 4 Temmuz’da başlayacak Slovenya kampına kadar forvet transferini bitirecek.

Safa Can Konuksever