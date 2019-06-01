Trabzonspor'da forvete Cornelius!
Trabzonspor, 1 milyon euroluk teklif için cevap vermeyip süre isteyerek tatile çıkan Rodallega’nın ayrılma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Atalanta'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'u kiralamak istiyor.
Trabzonspor, Faslı Rachid Alioui (Nimes) ve yine aynı ülkeden Youssef El Arabi’den (Al Duhail) sonra Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius’u listesine aldı.
26 yaşındaki sol ayaklı Atalantalı Cornelius’a hava hakimiyeti nedeniyle “Altın kafa” deniyor. Geçen sezon Bordeaux’da geçiren bu oyuncuyu Trabzonspor kiralamak istiyor.
Kaynak: Star