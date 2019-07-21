Santrfor arayışını sürdüren Fırtına’da Carlos Peralta ve Simon Terodde gündeme geldi. Kolombiya’da La Equidad’da oynayan 29 yaşındaki Peralta’nın Bordo-Mavililer’e önerildiği bildirildi. Attığı 29 golle Köln’ün Almanya Bundesliga 1’e çıkmasında pay sahibi olan 31 yaşındaki Terodde’yi de teknik direktörü Ünal Karaman’ın istediği öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Avusturya kampındaki akşam idmanı öncesinde yaptığı açıklamada “Forvet transferi konusu çarşamba ya da perşembe günü netlik kazanacak. Forma göğüs sponsorluğunda da sona gelindi. İlerleyen günlerde açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.