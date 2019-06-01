Trabzonspor'da futbolcuların, yeni sezon formaları ile verdikleri poz sosyal medyaya sızdı. Satışa çıkmadan önce formaların kamuoyuna sızdırılması ise yönetimde bir hayli moralleri bozdu.

Trabzonspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada ise yeni sezon formalarının bugün satışa çıkarılacağı duyuruldu. Karadeniz ekibi, aynı zamanda açıklamasında taraftara çağrıda da bulundu.

‘Cümle aleme gösterin’

Yapılan açıklamada, “Yeni forma fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Bu duruma çok üzüldük. Ama bizi üzen fotoğrafların sosyal medyaya sızması değil. Yeni formalarımızın güzelliğini yansıtmaması. Bu yüzden eline bir şekilde yeni forma fotoğrafı geçmiş herkesi sosyal medyada paylaşmaya çağırıyoruz. Eğer varsa beklemeyin, hemen paylaşın. Yoksa da üzülmeyin. Zaten yarın (bugün) sabah yeni formalar satışa çıkıyor. Beğendiğinizi alın, fotoğrafını çekip, siz de paylaşın. Yeni formalarımızın aslında ne kadar güzel olduğunu görmekle kalmayın, cümle aleme gösterin” denildi.