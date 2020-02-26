Geçen sezon kadro alternatifi konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor bu sezonun ilk yarısında da benzer bir problemle karşılaşmıştı. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fırtına, rotasyon şansının olmaması ve yoğun maç trafiği nedeniyle Kupa 2’ye havlu atmıştı. Bordo-Mavili yönetim, devre arasında Messias, Da Costa, Ndiaye, Guilherme ve Bilal transferlerini gerçekleştirmiş ve kadroyu zenginleştirmişti. Şu anda her mevkiide en az 2 oyuncu bulunurken, kanatlardaki rekabet de dikkat çekiyor.

Sturridge, Rize’ye hazır

Sakatlıklarını atlatan Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür takıma dönerken, Guilherme ve Ekuban’ın artan performansı teknik heyeti memnun ediyor. Sturridge’in de ciddi bir sıkıntısının olmaması ve Rize maçına kadar yüzde 100 olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu 5 oyuncunun yanı sıra kanatlarda forma rekabetine girecek iki isim daha bulunuyor: Bilal Başacıkoğlu ve Yusuf Sarı...

Opsiyonlar fazla

Karadeniz ekibinde sadece kanatlar değil, tüm bölgelerdeki forma yarışı dikkat çekiyor. Kalede Uğurcan, Erce ve Arda gibi 3 yetenekli isim bulunurken, savunma hattı da Pereira, Kamil Ahmet, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Messias, Da Costa, Novak ve Abdurrahim Dursun’a emanet. Orta saha ise Sosa, Mikel, Ndiaye, Doğan ve Abdulkadir Parmak’tan oluşuyor. Forvet hattı Sörloth ile güven verirken, kanat oyuncuları Ekuban ile Sturridge’in bu bölgede oynaması da opsiyonları artırıyor. Hüseyin Çimşir de bu durumun şampiyonluk yolunda başarıyı getireceğine inanıyor.

Aslar şans bulamıyor

Alternatifli bir kadrosu bulunan Trabzonspor’da her mevkiide forma savaşı verilirken, zaman zaman yıldız isimler bile forma şansı bulmakta zorlanıyor. Geçen sezonun as isimleri Hüseyin, Abdulkadir Parmak ve Ekuban, şu anda 11 oyuncusu konumunda yer almıyor.