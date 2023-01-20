Deplasman hasreti bitti

Bu sezon deplasmandaki son galibiyetini 8. haftada Kayserispor’a karşı alan Trabzonspor , sonrasında çıktığı 6 resmi maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşamıştı. Söz konusu süreçte, Monaco’ya 3-1, Kızılyıldız’a 2-1 mağlup olan Fırtına, ligde ise Karagümrük’e 4-1, Alanyaspor ’a 5-1 yenildi. Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’u yenerek 109 günlük hasreti bitirdi.

Maç biletleri satışa çıktı

Bordo-Mavililer’in pazar akşamı İstanbulspor’la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Fiyatlar şu şekilde açıklandı; Doğu: 50 TL, Batı: 60 TL, VIP Silver: 100 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Platinum: 400 TL. Kombinelerle birlikte 30 binden fazla koltuk satılırken, kalan 7 bin civarındaki biletin maç gününe kadar büyük oranda tükenmesi bekleniyor. Trabzonspor, maça gelemeyecek kombine sahiplerinin devir işlemi yapmalarını istedi.

Forma rekâbeti tavan yaptı

Abdullah Avcı, kupa maçında ilk 11’i büyük oranda değiştirirken, Başakşehir karşılaşmasından farklı 9 ismi sahaya sürmüştü. Yusuf Yazıcı, Doğucan gibi oyuncular sergiledikleri performansla öne çıkarken, İstanbulspor mücadelesi öncesi rekabet tavan yaptı. Orta sahada Bakasetas’ın, hücumda ise Gomez’in yeri garanti. Savunmada da Peres, Bartra, Hugo, Eren dörtlüsünün oynaması bekleniyor. Ancak diğer formaların kime verileceği belirsiz.