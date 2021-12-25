Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor 'da Fode Koita, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Koita, şu ifadeleri kullandı:

''Ligin ilk devresinde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda da böyle devam edersek ligi kazanacağımızı umuyorum.''







