Trabzonspor'da Fode Koita'nun gözü şampiyonlukta!
Trabzonspor'un Gineli forveti Fode Koita, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Koita, böyle devam etmeleri halinde şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.
Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor 'da Fode Koita, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Koita, şu ifadeleri kullandı:
''Ligin ilk devresinde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda da böyle devam edersek ligi kazanacağımızı umuyorum.''