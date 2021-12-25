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Trabzonspor'da Fode Koita'nun gözü şampiyonlukta!

Trabzonspor'un Gineli forveti Fode Koita, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Koita, böyle devam etmeleri halinde şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Fode Koita'nun gözü şampiyonlukta!

Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 0-0 berabere kalan lider Trabzonspor 'da Fode Koita, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Koita, şu ifadeleri kullandı:

''Ligin ilk devresinde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda da böyle devam edersek ligi kazanacağımızı umuyorum.''


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(ÖZET) Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 0-0


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