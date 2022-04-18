Fode Koita için süreç daralıyor... Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor ’a gelen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan tecrübeli forvet, ligde ve kupada kalan periyotta kendini gösteremezse, yolcu listesinin ilk sırasında olacak.

Sık sık sakatlık problemi yaşayan Koita ligde iki maçtır sonradan oyuna giriyor. Gineli futbolcu, yarın Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor mücadelesinde Abdullah Avcı’dan forma bekliyor.