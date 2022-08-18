Spor Toto Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , bu sezona da 2'de 2 yaparak başladı..

Trabzonspor, Umut Bozok un transferi için girişimlerini sürdürüyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da attığı 20 golle Süper Lig’in gol kralı olan gurbetçi futbolcunun kulübü Lorient ile 2 milyon Euro’ya anlaşmaya varıldı. Umut’a da 1 milyon Euro yıllık ücret teklif eden bordo mavililer cevap bekliyor.

Umut Bozok'un kariyeri

Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi. Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi.

Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da giyen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giydi. Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Umut Bozok'un Lorient ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Hürriyet







