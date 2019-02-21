Trabzonspor'da fırtınalı viraj
Trabzonspor için zorlu periyot başlıyor... Bordo-Mavililer 11 gün içinde üst üste 3 deplasman maçına çıkacak. Kritik viraj Göztepe karşılaşmasıyla start alacak; hafta içinde Ümraniye ile kupa rövanşı oynayacak olan Trabzonspor, sonrasında Kasımpaşa’ya konuk olacak.
Ligde son iki maçını kaybeden Trabzonspor, esas kritik viraja şimdi giriyor. 33 puanın 23’ünü evindeki maçlarda toplayan Bordo-Mavililer, 11 gün içinde 3 deplasman maçı oynayacak.
Bordo-Mavililer bu karşılaşmaları kazanıp hem ligde ayağa kalkmayı hem de kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.
Yarın ligde Göztepe’ye konuk olacak Bordo-Mavililer, 26 Şubat Salı günü 0-0’ın rövanşında Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Bir önceki turda Fenerbahçe’yi eleyen Ümraniye, 1.Lig’de de zirve mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bu maç hiç kolay değil.
Trabzonspor 24. haftada ise 4 Mart Pazartesi günü yine İstanbul’da bu kez Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
‘Artık yakışanı yapalım’
Teknik direktör Ünal Karaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda maç maç düşüneceklerini söylerken, “3’te 3 yapacak gücümüz var. Ancak önce Göztepe’ye odaklanacağız. Hem ligde hem kupada en iyisini başaracak güçteyiz. Deplasmanda artık bize yakışan futbolu oynayalım” dedi.