Ligde son iki maçını kaybeden Trabzonspor, esas kritik viraja şimdi giriyor. 33 puanın 23’ünü evindeki maçlarda toplayan Bordo-Mavililer, 11 gün içinde 3 deplasman maçı oynayacak.

Bordo-Mavililer bu karşılaşmaları kazanıp hem ligde ayağa kalkmayı hem de kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Yarın ligde Göztepe’ye konuk olacak Bordo-Mavililer, 26 Şubat Salı günü 0-0’ın rövanşında Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Bir önceki turda Fenerbahçe’yi eleyen Ümraniye, 1.Lig’de de zirve mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bu maç hiç kolay değil.

Trabzonspor 24. haftada ise 4 Mart Pazartesi günü yine İstanbul’da bu kez Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

‘Artık yakışanı yapalım’

Teknik direktör Ünal Karaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda maç maç düşüneceklerini söylerken, “3’te 3 yapacak gücümüz var. Ancak önce Göztepe’ye odaklanacağız. Hem ligde hem kupada en iyisini başaracak güçteyiz. Deplasmanda artık bize yakışan futbolu oynayalım” dedi.