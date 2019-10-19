Trabzonspor’un 2017-18 sezonunun devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland’dan transfer ettiği ve gösterdiği performansla Avrupa’nın en skorer bekleri arasına giren Filip Novak için Gaziantep karşılaşması özel bir anlam ifade ediyor.

Çek sol bek, bu akşam Kırmızı-Siyahlılar ile oynanacak mücadelede 61. kez Trabzonspor formasını giyecek ve ‘plaka’ diyecek. Karadeniz ekibi ile daha önce Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun, bu iyi oyunu değerine de yansıdı.

1.9 milyon Euro karşılığında Fırtına’ya transfer olan Novak’ın, bugünkü piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Bordo-Mavili yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Novak ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.

Türkiye’de mutlu olan Filip Novak, Bordo-Mavili yönetimin sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdi. Çek sol bekle en kısa zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Yeni kontratta Novak’ın ücretinde zam yapılabileceği de ifade ediliyor.