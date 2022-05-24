Fernando Lucas Martins, Ağustos 2021 ile Ocak 2022 arasında kulüpsüz kalsa da devre arasında geldiği Antalyaspor'da yarım sezonda harikalar yarattı. Ön libero mevkisinde oynayan Brezilyalı oyuncu güçlü fiziği ve hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekti. Takımına 4 de gol kazandıran 30 yaşındaki oyuncu Trabzonspor 'un listesine girdi.

Araplar fiyatı yükseltti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligi iyi bilmesi, mücadele gücünün yüksek olması ve bonservisinin 800 bin Euro gibi makul seviyede bulunması nedeniyle Brezilyalı yıldızın transferine onay verdiği bildirildi. Fırtına sezonun bitmesiyle Fernando için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Antalyaspor'da yarım sezon için 250 bin Euro almasına rağmen Arap kulüplerinin devreye girmesiyle piyasası yükselen Fernando'nun isteyeceği yıllık ücrete göre Fırtına'nın bu transferde alacağı tavır netleşecek.