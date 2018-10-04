2-0 geriden gelerek Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, gözünü önümüzdeki haftalara dikti. Ligin ilk 7 haftalık bölümünde inişliçıkışlı bir performans sergileyen Bordo-Mavililer, artık seri galibiyetler almayı hedefliyor. Lig sonuna kadar zirve yarışında kalmayı amaçlayan Fırtına’da teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe derbisini kritik hafta olarak belirledi. Sarı-Lacivertliler ile 13. haftada karşılaşacak olan Karadeniz temsilcisinde tecrübeli hoca, bu maça kadar puan kaybı istemediğini öğrencilerine bildirdi.

Sahasında kaybetmedi

Böyle bir tablo gerçekleşmesi durumunda ligin üst sıralarında olacaklarını hatırlatan Karaman, aynı zamanda ev sahibi avantajını kullanarak Kanarya’yı da devirebileceklerini sözlerine ekledi. Bordo-Mavili futbolcular ise takım içerisinde yapılan bu toplantı sonrasında zafer yemini etti. Trabzonspor, kritik Fenerbahçe maçına kadar sırasıyla Akhisar, Erzurum, Antalya, Bursa ve Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak.