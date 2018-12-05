Trabzonspor'da Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılması sonrasında gözler Esteban ile Uğurcan Çakır’a çevrilmişti.

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe ve Kayseri karşılaşmalarında eldivenleri 22 yaşındaki Uğurcan’a vermişti. Genç file bekçisi ise sahada kaldığı 180 dakikada başarılı bir performans sergilemiş ve kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.

Esteban ise dün kupada Sivas Belediye karşısında şans buldu. Ancak Kosta Rikalı kaleci yediği hatalı gollerle hayal kırıklığı yarattı.

Bu performansı sonrasında Esteban’ın Uğurcan’dan formayı alması zor gözüküyor.