Trabzonspor'da Esteban hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılması sonrasında Esteban, kupada Sivas Belediye karşısında şans buldu. Ancak Kosta Rikalı kaleci Esteban yediği hatalı gollerle hayal kırıklığı yarattı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 01:03
- A +
Trabzonspor'da Esteban hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılması sonrasında gözler Esteban ile Uğurcan Çakır’a çevrilmişti.

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe ve Kayseri karşılaşmalarında eldivenleri 22 yaşındaki Uğurcan’a vermişti. Genç file bekçisi ise sahada kaldığı 180 dakikada başarılı bir performans sergilemiş ve kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.

Esteban ise dün kupada Sivas Belediye karşısında şans buldu. Ancak Kosta Rikalı kaleci yediği hatalı gollerle hayal kırıklığı yarattı.

Bu performansı sonrasında Esteban’ın Uğurcan’dan formayı alması zor gözüküyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.