Trabzonspor'da Eren Derdiyok gündeme geldi

Forvet arayışlarındaki Trabzonspor’da sürpriz bir isim gündeme geldi: Eren Derdiyok... Menacerler aracılığıyla Fırtına’ya önerilen İsviçreli oyuncu için Ünal Karaman’ın kararı bekleniyor.

19 Haziran 2019, Çarşamba 06:01
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Trabzonspor'da Eren Derdiyok gündeme geldi

Hugo Rodallega ile yeniden anlaşamayan ve forvet maliyet araştırmasına başladı arayışlarına başlayan Trabzonspor’un listesine her geçen gün yeni bir isim giriyor. Ankaragücü’nde ortaya koyduğu 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Tyler Boyd için Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile pazarlık masasına oturacak olan Fırtına’nın gündemine son olarak Eren Derdiyok girdi.

Bonservisi elinde

Sezon başında da Trabzonspor ile ismi anılan İsviçreli golcü, menacerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi. Bordo-Mavili yönetim ise transfer için teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği kararı bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ligi tanıması ve bonservisinin elinde bulunması nedeniyle 31 yaşındaki oyuncuya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

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