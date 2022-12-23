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Trabzonspor'da Enis Bardhi göze girdi!

Trabzonspor'da Enis Bardhi, Samsunspor maçında gösterdiği performansla göze girdi.

23 Aralık 2022, Cuma 17:24 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Enis Bardhi göze girdi!

Abdullah Avcı'nın "Onu artık hep 10 numarada oynatacağız" dediği Enis Bardhi, Samsun maçındaki performansıyla göze girdi. Orta sahada daha rahat hissettiğini belirten Makedon oyuncu, Fenerbahçe derbisi hakkında, "Geldiğim ilk günden beri bana Fenerbahçe maçları anlatıldı. Ne kadar büyük bir atmosfer olduğunu tahmin ediyorum. Ben de nasıl bir his olacağını merak ediyorum" dedi.

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Bardhi şöyle konuştu: "Bu maçı kazandığımızda neleri değiştirebileceğimizi, yukarıya ne kadar yaklaşabileceğimizi ve taraftarlarımızı ne kadar mutlu edeceğimizi biliyoruz. Bu bilinçle hazırlanıyoruz." (Sabah)

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