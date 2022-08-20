Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Bordo-Mavililer, Antalya'nın 2. golünden sonra değişikliğe gitti. Mücadelenin 42. dakikasında Doğucan Haspolat'ı oyundan alan Abdullah Avcı, Levante'den yeni transfer edilen Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'un yeni transferi, oyuna girdikten bir süre sonra Cornelius'un attığı pası gole çevirmeyi başardı. Bardhi'nin Süper Lig'de çektiği ilk şut, gol oldu. Maçın 45+5. dakikasında Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Abdülkadir'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden seken topu önünde bulan Cornelius, solundaki Bardhi'yi gördü. Makedon futbolcu da penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla ortaya doğru gelişine yerden vurdu ve kale ağzındaki savunmanın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Maçta oldukça etkili bir görüntü sergileyen Bordo Mavili ekibin yeni transferi, bu kez de 73. dakikada sahneye çıktı. Trezeguet'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Enis Bardhi rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.









Bardhi, Trabzonspor'a yetmedi

Ancak Bardhi'nin bu performansı takımına yetmedi ve takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasına engel olamadı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fernando, 40. ve 90+8. dakikalarda Haji Wright(P) 81. ve 90+6. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydederken, Trabzonspor'un gollerini ise 45+5. ve 73. dakikalarda Enis Bardhi attı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde ilk mağlubiyetini alırken, Antalyaspor ise 2. galibiyetine uzandı ve puanını 6'ya yükseltti.







