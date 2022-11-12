Bakasetas ve Trezeguet’nin yokluğunda gol bölgesinde sıkıntı çeken Trabzonspor ’da, Enis Bardhi ipi göğüsledi. İlk yarıda sol kanatta çok etkisiz kalan Kuzey Makedonyalı futbolcu, değişikliklerin ardından ikinci devrede forvet arkasına geçince daha etkili oldu. Nitekim golü de attı. 70. dakikada Djaniny’nin başlattığı pozisyonda Maxi Gomez’in asistinde fileleri havalandıran başarılı futbolcu, ligde tam 83 gün sonra rakip ağları sarstı. Bardhi en son 3. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşamıştı. Bardhi, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Monaco mücadelesinde frikikten ağları buldu.

4 dakika sonra yediler

Bardhi’nin golünden sadece 4 dakika sonra penaltıdan topu ağlarında gören Trabzonspor, devamında ikinci golü bulamayınca sahada beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavili oyuncular 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

Larsen penaltı yaptırdı

Son haftalardaki düşük performansı nedeniyle eleştirilen Larsen, Ankaragücü karşısında da sınıfta kaldı. Sağ kanattan hiç hücum katkısı vermeyen tecrübeli futbolcu, 73. dakikada ise penaltıya sebebiyet verdi. Danimarkalı futbolcunun eline çarpan top sonrası hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Tolga Ciğerci topu ağlara gönderdi. Larsen, Dünya Kupası’nda Danimarka Milli Takımı ile boy gösterecek.