Trabzonspor’da en önemli koz Sörloth

Sakatlık problemleriyle boğuşan Trabzonspor’un, Göztepe maçındaki en büyük kozu Norveçli forvet Alexander Sörloth olacak.

02 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Trabzonspor’da en önemli koz Sörloth

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Abdulkadir Parmak derken, şimdi de Sturridge sakatlandı. İngiliz yıldızın darbeye bağlı olarak sol alt baldırında gerilme tespit edildi ve 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 

Bordo-Mavililer’de bu kadar eksik varken, teknik direktör Ünal Karaman’ın en güvendiği isim ise ‘Kuzey’in oğlu’ lakaplı Alexander Sörloth... Tecrübeli hoca, ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Norveçli forveti ile Göztepe karşısında gol arayacak.

23 yaşındaki oyuncuya; Sosa, Nwakaeme ve Yusuf Sarı gibi isimler eşlik edecek.

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