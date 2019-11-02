Trabzonspor’da en önemli koz Sörloth

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Abdulkadir Parmak derken, şimdi de Sturridge sakatlandı. İngiliz yıldızın darbeye bağlı olarak sol alt baldırında gerilme tespit edildi ve 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo-Mavililer’de bu kadar eksik varken, teknik direktör Ünal Karaman’ın en güvendiği isim ise ‘Kuzey’in oğlu’ lakaplı Alexander Sörloth... Tecrübeli hoca, ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Norveçli forveti ile Göztepe karşısında gol arayacak.

23 yaşındaki oyuncuya; Sosa, Nwakaeme ve Yusuf Sarı gibi isimler eşlik edecek.