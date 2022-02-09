Bordo-Mavililer’in dünkü idmanına takımın son transferi Emrehan Gedikli de katıldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor ’da hazırlıklar sona erdi. Dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da yapılan son idmanda bugünkü karşılaşma öncesi takım taktik çalıştı. Son olarak Bayer Leverkusen’den transfer edilen genç oyuncu Emrehan Gedikli de Bordo-Mavili formayla ilk idmanına çıktı.

Yıldızlar riske edilmedi

Fırtına, idmanın ardından akşam saatlerinde maçın oynanacağı Denizli’ye hareket etti. Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a konuk olacağı karşılaşmanın kadrosunda Uğurcan, Denswil, Marek Hamsik, Dorukhan, A.Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Edin Visca, Salih Kavrazlı, Djaniny ve Koita yer almadı.