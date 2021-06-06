Karadeniz ekibi transferde sadece ilk 11 için değil, geleceğe dönük hamleler de yapıyor. Bordo-Mavililer, Bursaspor ’un yıldız isimleri Emirhan Aydoğan (23) ve Batuhan Kör’ü (20) uzun süredir takip ediyor. Ancak bu oyuncular için yapılacak bonservis görüşmelerinde Bursaspor’daki başkanlık seçimi beklenmişti. Yeşil-Beyazlı kulüpte yeni yönetim dün belirlenirken, hafta içinde ilk temaslar kurulacak. Bursaspor ile yıllardır yakın ilişkiler içinde bulunan Trabzonspor , iki genç yıldız için öncelik isteyecek.

Batuhan Trabzonlu

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan geçen sezon 1.Lig’de çıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Trabzon doğumlu olan Batuhan ise hem forvette hem de kanatlarda görev yapıyor. 20 yaşındaki Batuhan lig ve kupada 33 maça çıkıp, 11 gol attı.