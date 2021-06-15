Trabzonspor ’da geride kalan sezonda 16 gole katkıda bulunarak başarılı bir dönem geçiren Caleb Ekuban’ın talipleri artıyor. Bordo-mavili kulübe şu ana kadar Ganalı forvet için resmi bir başvurunun olmadığı öğrenilirken, yönetimin makul teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Trabzonspor’da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan hücum oyuncusu Caleb Ekuban’ın talipleri artıyor. Geride kalan sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban’a, İtalya ve Fransa’dan tekliflerin olduğu ancak, resmi olarak henüz bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.









YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa’nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne’nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa’da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

KOITA TRANSFERİ DE RESMİYET KAZANIYOR

Diğer taraftan, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Foida Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bu hafta 4’üncü transferini resmiyete döküyor. Bordo-mavililerin Trabzon’a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız golcünün Perşembe günü kente gelerek burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HAMSIK’IN AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesinin milli takımıyla çıktığı ilk maçtaki performansıyla beğeni topladı. Slovakya’nın Polanya’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tamamında forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, bir de asistle skora katkı sağladı. Trabzonspor Kulübü de karşılaşmanın ardından EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının ‘Slovakya efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası maça çıktı’ paylaşımına yanıt vererek, ‘O bir savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik’ ifadeleri kullanıldı.









FLAVIO ERKEN DÖNDÜ

Karadeniz ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu Flavio, 28 Haziran’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye’ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak. Tatilde de boş durmayan ve yoğun çalışan Brezilyalı oyuncu, hazırlık kampında kendini göstererek takımda kalmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR REZERV LİGE KATILMAYACAK

Özellikle son iki yıldır rezerv ligin kurulması noktasında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talepte bulunan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, yürürlüğe girmesi planlanan rezerv ligin talep ettikleri doğrultuda yarışmacı bir lig olmadığı gerekçesiyle buraya katılmayacaklarını açıkladı. Rezerv takımların en az 3’üncü Lig seviyesinde mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, “Tepkimiz üzerine yeni bir uygulama ile karşımıza çıktılar. Sadece yaş gruplarını değiştiler. U19 yerine U19 buçuk oldu. Adını rezerv lig koyarak değiştiremezsiniz. Biz Trabzonspor olarak bu lige katılmayacağımızı ifade ettik” dedi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)