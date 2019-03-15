Trabzonspor'da Ekuban'a Gana'dan ilk milli davet

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Gana Milli Takımı'nın Kenya ile oynayacağı karşılaşma için ilk kez milli davet aldı.

15 Mart 2019, Cuma 06:23
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Trabzonspor'da Ekuban'a Gana'dan ilk milli davet

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Caleb Ekuban, milli sevinç yaşıyor... Bordo-Mavili formayla gösterdiği performansla beğeni kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Gana Milli Takımı’nın, Kenya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçının kadrosuna çağrıldı. İlk kez milli davet alan Ganalı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, “İngiltere’de oynarken bu duyguyu yaşamamıştım. Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım” dedi. 

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