Sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Caleb Ekuban, milli sevinç yaşıyor... Bordo-Mavili formayla gösterdiği performansla beğeni kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Gana Milli Takımı’nın, Kenya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçının kadrosuna çağrıldı. İlk kez milli davet alan Ganalı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, “İngiltere’de oynarken bu duyguyu yaşamamıştım. Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım” dedi.