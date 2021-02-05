Ganalı oyuncu Denizli karşısında istekli başladığı oyunda 29. dakikada gole çok yaklaştı. Ancak ceza sahasından kaleye gönderdiği şutta top üst direkten döndü. 26 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda da arayışlarını sürdürürken 61'de gelen golde de katkı yaptı. Bakasetas'ın fileleri bulan vuruşunda Ekuban asist yapan isimdi. Konya maçında asist yapan, Gençlerbirliği mücadelesinde hem gol atıp hem de gol pası veren yıldız oyuncu, Beşiktaş maçını boş geçtikten sonra yine takımın skor bulmasında rol oynadı. Son 4 maçta 1 gol 3 asist yapan Ekuban'ın lige 6 golü ve 4 asisti bulunuyor.