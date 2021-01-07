Ekuban Fırtınası devam ediyor... Trabzonspor’da belki de en formda dönemini geçiren Ganalı yıldız, hücumda takımını sırtlıyor. Özellikle Abdullah Avcı göreve geldikten sonra performansı her hafta biraz daha artan Ekuban, Karagümrük’ün ardından Göztepe’yi de yıktı. Pazar günü İstanbul deplasmanında müthiş bir golle skoru 2-1’e getirip maçı kazandıran Ekuban, dün tek golün sahibiydi. Ekuban, özellikle Akyazı’daki istatisiğiyle fark yaratıyor. Öyle ki başarılı oyuncu, Medical Park Stadı’nda çıktığı son 4 maçın hepsinde rakip fileleri havalandırdı.

En golcüsü o

Sırasıyla Erzurum, Sivas, Rize ve Göztepe’ye gol attı. Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Galatasaray mücadelesini ise Karadeniz ekibi 2-0’lık skorla kaybetti. Ligde toplam 5 kez ağları sarsan Ekuban, Trabzonspor’un ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. Performansıyla ayakta alkışlanıyor.

‘Daha fazlasını atabilirdim’

Maçın ardından konuşan Ekuban, “Açıkçası daha iyi oynadığım maçlar vardı. Bugün 1 gol attım. Ancak fırsatlar oluştu. Daha fazlasını da atabilirdim. Önemli olan kazanmaktı. Bizim tek amacımız her hafta daha iyiye gitmek” dedi. Takımın kimyasının oturmaya başladığını söyleyen Ganalı yıldız, “Takım arkadaşlarımızı tanımak, onları hissetmek önemli. Takım kimyamız iyiye gidiyor. Birlikte oynadığın arkadaşını tanıdıkça, nerede olmanız gerektiğini de ezbere biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.



