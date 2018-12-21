Trabzonspor'da Ekuban fırtınası sürüyor

Ekuban şov devam ediyor... Ligde çıktığı son 3 maçta 2 kez ağları sarsan Ganalı oyuncu, Sivas Belediye karşısında da 2 gol kaydetti. Bordo- Mavili yönetim ise Ekuban’ın bonservisini almak için harekete geçti.

21 Aralık 2018, Cuma 05:57
- A +
Trabzonspor'da Ekuban fırtınası sürüyor

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiralanan ve ligin ilk haftalarındaki performansıyla göze giremeyen Caleb Ekuban, son dönemdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Trabzonspor’dan yılda sadece 345 bin Euro (2 milyon TL) kazanan Ganalı oyuncu, çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Kayseri ve Konya maçlarında oyuna girdikten yalnızca 8 dakika sonra ağları sarsmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, kritik Beşiktaş karşılaşmasını ise boş geçti.

Toplamda 5. golü

Genç oyuncu, şovuna Sivas Belediyespor karşısında devam etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ekuban, 17. ve 35. dakikalarda kaleci Serkan Demirol’u avladı. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan başarılı futbolcu, Trabzon kariyerindeki 5. golünü kaydetti. Bordo-Mavili yönetimin, şans bulduğu kısa süreleri iyi değerlendiren Ekuban’ın bonservisini almak için harekete geçtiği de gelen haberler arasında.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.