Sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiralanan ve ligin ilk haftalarındaki performansıyla göze giremeyen Caleb Ekuban, son dönemdeki performansıyla parmak ısırtıyor. Trabzonspor’dan yılda sadece 345 bin Euro (2 milyon TL) kazanan Ganalı oyuncu, çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Kayseri ve Konya maçlarında oyuna girdikten yalnızca 8 dakika sonra ağları sarsmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, kritik Beşiktaş karşılaşmasını ise boş geçti.

Toplamda 5. golü

Genç oyuncu, şovuna Sivas Belediyespor karşısında devam etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ekuban, 17. ve 35. dakikalarda kaleci Serkan Demirol’u avladı. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan başarılı futbolcu, Trabzon kariyerindeki 5. golünü kaydetti. Bordo-Mavili yönetimin, şans bulduğu kısa süreleri iyi değerlendiren Ekuban’ın bonservisini almak için harekete geçtiği de gelen haberler arasında.