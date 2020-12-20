Bordo-Mavili ekibin yıldızı Caleb Ekuban yine kalitesini gösterdi. Hücumda Nwakaeme ile beraber büyük sorumluluk alan ve etkili futbolunu devam ettiren Ganalı oyuncu, ikinci yarıda galibiyetin fitilini ateşleyen isimdi. 51. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Ekuban, 53’te beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Aynı zamanda Trabzonspor’un bu sezon ligdeki ilk penaltısını gole çeviren Ekuban, son 5 maçlık periyota bakıldığında takımın en skorer oyuncusu. Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarından sonra Abdullah Avcı yönetimindeki Çaykur Rize mücadelesinde de fileleri sarsan Ekuban, 5 haftada 3 gol attı. Ekuban tüm golleri Akyazı'da kaydetti.

Maç sonrası konuşan Ekuban, “Şükürler olsun, gollerime devam ediyorum. Bir hücum oyuncusu olarak bunu yapmak gerekiyor. Her pozisyonda elimden geleni ortaya koyuyorum. Hangi mevkide olursam olayım, takıma yardım etmek benim tek hedefim” dedi.