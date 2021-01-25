Caleb Ekuban, Trabzonspor’daki en iyi dönemini geçiriyor... Bordo-Mavililer’in 2018-2019’da İngiltere’nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldızın, satın alma opsiyonu da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanılmıştı. İlk senesinde çıktığı 29 lig maçında 5 gol atan Ekuban, geçen yıl da aynı gol saysını 22 karşılaşmada kaydetti. 26 yaşındaki hücumcu bu sezon ise daha 20. haftada 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve rekor kırdı. Ligdeki tüm gollerini Abdullah Avcı göreve geldikten sonra atan Ekuban, özellikle son 5 maçlık periyotta Trabzonspor’u sırtladı. Söz konusu süreçte 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan başarılı futbolcu, piyasa değerini de yükseltti.

Değerini katladı

Trabzonspor’a gelmeden önce tahmini piyasa değeri 500 bin Euro gösterilen Caleb Ekuban, iki yıl içerisinde bu rakamı 5.5 milyon Euro’ya çıkardı. Fırtına’nın en kıymetli 3 oyuncusundan biri olan Ganalı yıldız eğer bu performansını devam ettirirse, Avrupa’dan yüksek teklifler getirebilir.



