İngiliz ekibi Leeds United'ta kötü bir sezon geçirdikten sonra 2018-19'da Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, 36 maçta ortaya koyduğu 8 gol 3 asistlik performans sonrası, 1 milyon Euro ödenerek bu sezon da kadroda tutulmuştu. Sabah'ın haberine göre; 26 yaşındaki Ganalı golcü, performansıyla fırtına gibi başladığı 2019-2020 sezonunda Avrupa'da oynadığı 4 maçta 4 gol atarken, ligde ise 3 maçta 1 gol kaydetmişti ki idmanda yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı.

37 KARŞILAŞMAYA İLK 11 BAŞLADI

Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen ve ameliyat masasına yatan Ekuban, 1 Aralık 2019 oynanan Galatasaray maçıyla sahalara döndü. Ganalı yıldız ligin ikinci yarısında kendini buldu. Ligde 3 gol, 3 asist, kupada 1 gol 4 asistle başarıda büyük pay sahibi oldu. Ekuban, futbol kariyerinde en uzun süreli formayı Trabzonspor'da giydi. 63 resmi maçta bordo-mavili takımda görev alan yıldız oyuncu 37 maçta sahaya ilk 11'de çıktı.

SUS İŞARETİ DUVARLARI SÜSLÜYOR

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu ile tartışan ve rakibine elini ağzına götürüp 'Sus' işareti yapan Sörloth'un bu hareketi taraftarı mest etti. Bordo-mavililer, Norveçli golcünün o fotoğrafını büyük boyutlarda bastırarak Trabzon caddelerinde duvarlara yapıştırmaya başladı.

TAHA TUNÇ'A YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor, sezon başında Pendikspor'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Taha Tunç'un sözleşmesini uzattı. Oyuncunun son dönemdeki artan performansı sonrası A takıma alınmasıyla devam eden süreçte 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.