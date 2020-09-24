Trabzonspor'da eksikler tek tek takıma dönüyor

Trabzonspor'da sakatlıkların üst üste gelmesi nedeniyle sorun yaşanmıştı. Bu hafta Flavio’nun cezası biterken, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı iyileşti. Pereira takımdan ayrı çalışırken, Ekuban’ın durumu ise takip ediliyor

24 Eylül 2020, Perşembe 08:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da eksikler tek tek takıma dönüyor

Sakatlıkların üst üste gelmesi nedeniyle sorun yaşayan Fırtına’da güzel haberler gelmeye başladı. Flavio’nun cezası bitti, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı iyileşti. Pereira takımdan ayrı çalışırken, Ekuban’ın durumu ise takip ediliyor. Yıldız futbolcunun Malatyaspor mücadelesinde 21 kişilik kadroda olma ihtimali bulunuyor.

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