Süper Lig 'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor 'da 3 puanı getiren golü atan Edin Visca, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım arkadaşlarını tebrik eden Boşnak oyuncu, sabırlı olup şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Takım arkadaşlarımıza yardım etmek o kadar önemli'

''Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu, bunu da biliyorduk. Çok iyi oynadık, baskılı oynadık. 2 gol daha bulup maçı erken de bitirebilirdik ama ikinci devrede biraz topu Kasımpaşa'ya bıraktık. Herkes mücadele ediyor. Takım arkadaşlarımıza yardım etmek o kadar önemli. Buraya geldiğimden beri evimin içinde gibi hissediyorum. Burada iyi hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyi olacağım.''

'O küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek'

''Bu kadar iyi bir grup var. Beni çok iyi karşıladı. Burada bir şey vermek için uğraşıyorum. Herkes çok iyi mücadele etti. Defansta bir koşu yapacaksın ya da Uğurcan'ın kurtarışları gibi... O küçük detaylar bize şampiyonluğu getirecek. 3 günde bir maç oynamak istiyorum. Daha iyi günler bizleri bekliyor. Önümüzdeki hafta çok zorlu bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Sabırlı olup, yavaş yavaş hedefe ulaşacağız.







