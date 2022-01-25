Fırtına’nın ara transferdeki en bomba hamlesi tartışmasız Edin Visca’ydı... 11 senelik Başakşehir kariyerinin ardından yıllardır kendisini çok isteyen Trabzonspor ’a imza atan Bosnalı yıldız, müthiş bir siftah yaptı. Sivas ve Giresun maçlarını boş geçen Visca, ilk golünü belki de yıllarca unutulmayacak Galatasaray derbisinde ağlara yolladı. Üstelik de 90. dakikada... Taylan’ın hatasında araya girip, ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla kaleci Fatih’i avlayan 32 yaşındaki yıldız, Trabzonspor’u zafere taşımakla kalmadı, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

Asist sayısı 101

Öyle ki Visca, Süper Lig’de oynadığı dönemde, çıktığı 366. üst düzey resmi maçta 100 gole ulaştı. Bu periyotta asist sayısı da 101 olan Bosnalı futbolcu, hem gol hem de asistte ‘100’ barajını aştı ve Fenerbahçe ’nin efsanelerinden Alex de Souza’nın (344 maç, 169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Aslıhan ÇİL