Edin Visca, Trabzonspor 'un son yıldızı oldu. Devre arasında Başakşehir'den Bordo-Mavili takıma katılan Boşnak oyuncu kısa sürede vitrine çıkmayı başardı. Uyum sorununu çok çabuk aşan Visca, golleriyle Bordo-Mavili takıma hayat veriyor. Açılışı Galatasaray maçında yapan, geçen hafta Kasımpaşa'yı boş geçmeyen ve son alarak Konya filelerini havalandıran 32 yaşındaki oyuncu şampiyonluk yolundaki zorlu engellerin kayıpsız olarak aşılmasında büyük katkı sağladı. Takımın golcüleri Cornelius ve Nwakaeme'nin suskun kaldığı 3 maçlık dönemde deneyimi oyuncu takımının attığı 5 golün 4'ünü filelere gönderme başarısını gösterdi.

Maliyetin büyük kısmını karşıladı

Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol birden atan Visca'nın golleri sadece galibiyeti getirmedi, Trabzonspor'un kasasını da doldurdu. Deneyimli oyuncu maç başına 2 milyon 700 bin TL'den 3 karşılaşmada toplam 8 milyon 100 bin TL galibiyet priminin Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı. Yarım sezon için 750 bin Euro'ya oynayan Boşnak oyuncu sergilediği performansla maliyetinin büyük kısmını karşılamış oldu.